В Венесуэле выстроились многочасовые очереди за бензином

2017-09-23 11:19 | www.oxu.az | 6

На заправках сразу в нескольких штатах Венесуэлы выстроились многочасовые очереди за бензином, передает Oxu.Az со ссылкой на El Universal.

В столице страны Каракасе время ожидания доходит до четырех часов. Очереди насчитывают до трех сотен автомобилистов. Издание отмечает, что нехватка топлива может привести к перебоям в поставках продуктов питания.

В штате Мерида дефицит бензина наблюдается уже пять дней. Там стоят в очереди по три часа, при этом в один бак заливают не больше 30 литров. Некоторые заправка закрыты.

В городе Санта-Барбара дель Сулиа бензин отпускают только общественному транспорту и фермерам.

Министр нефти Эулохио дель Пино пообещал в ближайшее время наладить систему распределения топлива по всей территории страны, заверив сограждан, что дефицит скоро будет устранен.

Напомним, что на прошлой неделе правительство Венесуэлы вновь продлило действие чрезвычайного положения в экономике страны еще на 60 дней.

Уже несколько лет Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис в связи с падением цен на нефти и политикой властей. В стране наблюдается гиперинфляция, недостаток продуктов питания и многих видов товаров массового потребления – от туалетной бумаги до медикаментов.