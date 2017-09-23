Обнародована дата визита президента Турции в Иран

2017-09-23 11:22 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Исламскую Республику Иран 4 октября текущего года, сообщают в субботу турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

В рамках визита президент Турции Эрдоган встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани, и в ходе этой встречи ожидается обсуждение региональных вопросов, а также урегулирования сирийского кризиса и ситуации в Ираке.

Президенты двух стран также обсудят развитие двухсторонних отношений.

Напомним, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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