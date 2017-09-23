ВВС Турции нанесли точечные удары по позициям боевиков на севере Ирака

2017-09-23 11:25 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Военно-воздушные силы (ВВС) Турции продолжают военную операцию на севере Ирака, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в субботу.

Согласно сообщению, в рамках операции против террористической организации РПК были нанесены точечные удары по позициям боевиков в районе Авашин, Басян и Хакукр.

Согласно сообщению Генштаба турецкие ВВС уничтожили опорные пункты РПК.

О других деталях операции не сообщается.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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