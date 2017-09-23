ОПЕК благодарен Азербайджану за образцовое соблюдение соглашения по сокращению добычи нефти - генсек (версия 2)

2017-09-23 11:42 | www.trend.az | 6

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БАКУ /Trend/ - ОПЕК глубоко благодарен Азербайджану за образцовое соблюдение Венского соглашения по сокращению добычи нефти, сказал генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо в ходе заседания министерского комитета ОПЕК+ в Вене.

По словам Баркиндо, такие страны, как Азербайджан, Бруней и Судан, не входящие в ОПЕК, сдерживали добычу нефти и жертвовали своими интересами, ради интереса всех стран.

Генсек организации подчеркнул, что если бы все страны соблюдали соглашение по сокращению добычи нефти, то рынок уже давно перебалансировался бы.

Ранее международное энергетическое агентство сообщало, что страны вне ОПЕК выполнили план по сокращению добычи в августе на 118 процентов за счет Казахстана и Азербайджана.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, в августе ежесуточная добыча нефти в стране составила 734,8 тысячи баррелей, из которых 704 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть, а 30,8 тысячи баррелей - на конденсат. Ежесуточно экспортировалось 617,6 тысячи баррелей сырой нефти, 30,8 тысячи баррелей конденсата и 6,6 тысячи баррелей нефтепродуктов.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан полностью выполнил взятые на себя обязательства по сокращению добычи на 35 тысяч баррелей в сутки.

Отметим, что в декабре прошлого года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая до конца первого квартала 2018 года.

(Автор: Азад Гасанли)

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