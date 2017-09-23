Генсек ОПЕК поблагодарил Азербайджан

2017-09-23 11:41 | www.oxu.az | 5

«Выполнение Азербайджаном своих обязательств достойно похвалы».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в ходе прошедшего 22 сентября в Вене заседания министерского комитета ОПЕК+ сказал генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо.

«Выполнение Азербайджаном обязательств по соблюдению Венского соглашения по сокращению добычи нефти, достигнутого между странами-членами (ОПЕК) и странами, не входящими в организацию, достойно похвалы», - отметил он.