Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 293 человек

2017-09-23 11:52 | www.oxu.az | 5

293 человека погибли в результате землетрясения в Мексике, произошедшего поздним вечером 19 сентября.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Росбалт, об этом сообщил национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Луис Фелипе Пуэнте на странице в Twitter:

«На данный момент сообщается о 293 погибших: в Мехико - 155, в штате Морелос - 73, в штате Пуэбла - 45, в штате Мехико - 13, в штате Герреро - шесть и в штате Оахака - один».

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения подбирается к 290.

Напомним, Мексика содрогнулась от подземных толчков магнитудой 7,1 вечером 19 сентября. Затем произошли 11 подземных толчков магнитудой до 4,0. В результате погибли почти 300 человек, без вести пропали почти 200 человек, были уничтожены дома в Мехико, без электричества остались около 4 млн граждан Мексики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования мексиканскому лидеру Энрике Пенье Ньето и родственникам погибших в результате природной стихии.