В Турции началось строительство морского участка газопровода TANAP

2017-09-23 11:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Мраморном море началось строительство подводного участка Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Об этом пишут в субботу турецкие СМИ.

В настоящее время в турецкой провинции Чанаккале уже ведутся работы по прокладке труб. Протяженность морской части трубопровода TANAP составляет 19 километров.

Отметим, что физические работы по строительству Трансанатолийского трубопровода завершены на 82 процента.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

Общая протяженность TANAP составляет 1 850 километров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

Состав акционеров TANAP выглядит следующим образом: SOCAR - 58 процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

Стоимость проекта TANAP составляет 8,5 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu