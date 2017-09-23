Трамп пожелал Меркель удачных выборов

2017-09-23 12:01 | www.oxu.az | 5

Президент США Дональд Трамп пожелал Германии успешных выборов и заверил нынешнего канцлера ФРГ Ангелу Меркель в непоколебимости двусторонних связей.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп сегодня позвонил канцлеру Ангеле Меркель пожелать ее стране успешных выборов 24 сентября, когда немцы отправятся на избирательные участки", - говорится в сообщении.

Американский лидер "подчеркнул нерушимую связь между США и Германией".

Выборы в бундестаг Германии состоятся в воскресенье, 24 сентября.