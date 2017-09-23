Эльмар Мамедъяров: «Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих земель»

2017-09-23 12:19 | www.apa.az | 5

«Азербайджан серьезно обеспокоен войнами и вооруженными конфликтами в ряде стран-членов ОИК, которые способствовали усилению проблем безопасности, политической нестабильности, крупномасштабному перемещению и беспрецедентному гуманитарному кризису».

Как сообщает АПА, об этом в Нью-Йорке во время своего выступления в Ежегодном координационном совещании министров иностранных дел стран-членов ОИС заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева мусульманам рохинджа в Мьянме, которые страдают от продолжающегося массового насилия, было оказано 100 тонн гуманитарной помощи: «Неправильное представление об исламе в некоторых регионах мира подтверждает необходимость укрепления совместной деятельности против исламофобии. Мы рады видеть международную поддержку, которая растет по отношению к Палестине. Хотел бы еще раз выразить полную поддержку Азербайджана братскому палестинскому народу в борьбе за мир, стабильность и развитие. Азербайджан поддерживает двухгосударственное решение палестинского конфликта со столицей Палестинского государства в Восточном Кудсе».



Эльмар Мамедъяров поблагодарил организацию и страны-члены за их полную поддержку, оказанную нашей стране в вопросе агрессии Армении против Азербайджана: «Азербайджан еще раз заявляет, что никогда не смирится с оккупацией его территорий. Урегулирование конфликта возможно только на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ. Мы высоко оцениваем отчет проведенного 19 сентября 2017 года в Генштабе ООН заседания Контактной группы ОИС в связи с агрессией Армении против Азербайджана. Заявления и военная риторика военно-политического руководства Армении, бойкотирование переговоров и выдвижение условий открыто показывают отсутствие намерения в конструктивном подходе к урегулированию конфликта».