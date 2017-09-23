Эдвард Налбандян встретился с сопредседателями МГ ОБСЕ

2017-09-23 12:15 | www.oxu.az | 5

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в Нью-Йорке встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

На встрече присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Сегодня в Нью-Йорке должна пройти встреча Мамедъярова и Налбандяна при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Отметим, ранее с сопредседателями на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.