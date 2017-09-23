Очередная поддержка от Barama для стартапов

2017-09-23 12:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Центр инноваций и предпринимательства «Барама» Azercell Telecom при поддержке PASHA Bank реализует еще один проект, с целью поддержки стартапов.

Как говорится в сообщении оператора, распространенного в субботу, Центр инноваций и предпринимательства «Барама» начал проект «Завтрак с менторами», чтобы помочь молодым стартапам расширить мировоззрение и успешно реализовать свои проекты. Начиная с 22 сентября, в третью пятницу каждого месяца, во внерабочее время, состоится 1,5-часовое совещание стартапов с успешными бизнесменами и предпринимателями. На встрече будут обсуждены проекты, над которыми сейчас работают стартапы, а также даны ценные советы для реализации возможных будущих проектов. Во время встречи также будут проведены дискуссии по вопросам управления бизнесом, идентификации инвесторов и партнеров, продвижения продаж, расширения отношений и многого другое.

На первом собрании, которое состоялось 22 сентября, основатель и председатель Совета директоров Golden Pay, предприниматель Фарид Исмаилзаде, поделился со стартапами своим опытом работы. Отметим, что Фарид Исмаилзаде, после окончания Английской гимназии, продолжил учебу в Турции, в Университете Билькента по специальности международные отношения. После окончания Билькентского увниверситета, в качестве образцового ученика в возрасте 19 лет, он продолжил учебу в Государственном университете Сан-Хосе. В 2007 году он основал первую онлайн-платежную компанию в Азербайджане. Сегодня GoldenPay является крупнейшим в стране поставщиком услуг онлайн-платежей. В 2011 году он основал портал «account.az».

Центр инноваций и предпринимательства Barama Azercell Telekom является проектом, созданным в 2009 году компанией Azercell, с целью поддержки предпринимательства в Азербайджане. В основном, Barama, поддерживая новые начинания - стартапы и проекты, действующие в области информационных технологий, способствует их превращению в полноценные компании. За 8 лет своей деятельности центр Barama добился значительных успехов. Так, в центре было запущено более 30 проектов, 20 из которых были успешно завершены и созданы четыре успешные компании, действующие в настоящее время. Начиная с 2014 года, центр Barama, перейдя на более высокий уровень деятельности, сформировался, как профессиональный бизнес-инкубатор и был представлен общественности под названием Центр инноваций и предпринимательства Barama.

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Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы с одной точки, мобильную электронную услугу ASAN Imza и др.

В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal» и «Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.