Стал известен прогноз погоды на завтра

2017-09-23 12:23 | www.apa.az | 3

24 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков. Умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-22°, днем 27-31°, в Баку ночью 19-21°, днем 29-31° тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм до 765 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 35-45%.

В районах Азербайджана, начиная временами ожидаются грозы и дожди. Утром местами будет слабый туман. Западный ветер кое-где усилится. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 27-32°, в горах ночью 10-15°, днем 18-23° тепла.