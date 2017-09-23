Министр: «Азербайджан придает большое значение содействию межкультурному и межрелигиозному диалогу»

2017-09-23 12:40 | www.apa.az | 5

«Азербайджан придает большое значение содействию межкультурному и межрелигиозному диалогу на всех уровнях»





Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МИД, об этом во время своего выступления на Ежегодном координационном совещании министров иностранных дел стран-членов ОИС в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.





Он сказал, что мультикультурализм и толерантность - давняя традиция, которая усиливает и объединяет азербайджанское общество: «На протяжении веков люди разных национальностей и религий жили в Азербайджане в условиях мира. 2016 год был объявлен Президентом нашей страны «Годом мультикультурализма в Азербайджане». В результате был разработан Специальный план действий, предусматривающий меры по защите и распространению гуманистических идеалов мультикультурализма как на национальном, так и на международном уровнях.

Министр отметил, что 25-27 апреля в Азербайджане состоялся 7-й Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН на тему «Сосуществование в инклюзивном обществе»: «Основным результатом форума стала Бакинская декларация. В этой декларации содержится осуждение любой пропаганды религиозной ненависти, которая представляет собой дискриминацию, вражду или насилие и призыв ко всем государствам-членам объединиться против всех форм и проявлений насильственного экстремизма. Бакинская декларация должна служить руководящими принципами для государств и международных организаций в содействии межкультурному диалогу и мультикультурализму как способу борьбы с насилием, экстремизмом и ксенофобией. Принимая во внимание особую роль молодежи в создании и развитии инклюзивных обществ, в рамках Форума также состоялось Молодежное мероприятие Альянса цивилизаций ООН с участием более 150 молодых людей».