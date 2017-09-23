В Азербайджане ожидаются грозы и дожди

2017-09-23 12:38 | www.oxu.az | 4

В воскресенье, 24 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков. Умеренный северо-западный ветер временами усилится.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-22, днем 27-31, в Баку ночью 19-21, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм до 765 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 35-45%.

В районах Азербайджана временами ожидаются грозы и дожди. Утром будет слабый туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 27-32, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.