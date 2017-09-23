В воскресенье в Баку будет ветрено

2017-09-23 12:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер временами усилиться, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 18-22, днем - 27-31, в Баку ночью - 19-21, днем - 29-31 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится от 762 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 35-40 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди. Утром местами туман. Западный ветер местами усилится.

Ночью 15-20, днем 27-32, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)