В Донецке подорвали автомобиль «минитсра» сепаратистов

2017-09-23 12:49 | www.apa.az | 4

В Донецке подорвали автомобиль «минитсра» сепаратистов.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, было совершено покушение на «министра» доходов и сборов самопровозглашенной «ДНР» Александра Тимофеева.

В результате нападения мужчина получил ранения и был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Взрыв произошел на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха. Помимо Тимофеева пострадали еще семь человек.

Отметим, Тимофеев, известный под позывным «Саша Ташкент», в 2014 году возглавлял боевое подразделение «Оплот», воевавшее в том числе в Донецком аэропорту. После провозглашения «ДНР» он стал министром доходов и сборов самопровозглашенной республики, а в 2016 году стал заместителем главы правительства «ДНР».