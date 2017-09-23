Премьер Турции не исключил военного вмешательства в случае проведения референдума в Эрбиле

2017-09-23 12:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не исключил военного вмешательства в случае проведения референдума в Эрбиле, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Йылдырым отметил, что в случае проведения референдума о независимости, в отношении Курдской автономии Ирака также могут быть применены экономические и политические санкции.

Отметим, что референдум о независимости в Курдской автономии Ирака запланирован на 25 сентября.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.

«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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