Премьер Турции не исключил военного вмешательства в случае проведения референдума в Эрбиле

2017-09-23 12:45 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не исключил военного вмешательства в случае проведения референдума в Эрбиле, сообщают в субботу турецкие СМИ.
Йылдырым отметил, что в случае проведения референдума о независимости, в отношении Курдской автономии Ирака также могут быть применены экономические и политические санкции.
Отметим, что референдум о независимости в Курдской автономии Ирака запланирован на 25 сентября.
Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.
Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.
«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.
Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.
«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
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