Обнародована дата визита в регион спецпредставителя ОБСЕ по Южному Кавказу

2017-09-23 12:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ на Южном Кавказе Кристиан Вигенин с 24 по 30 сентября совершит визит в Азербайджан, Грузию и Армению, говорится в информации размещенной на сайте организации.

Ожидается, что в ходе визита Вигенин, в частности, рассмотрит последствия, оказываемые затяжными конфликтами на жизнь людей, живущих в регионе Южного Кавказа.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.