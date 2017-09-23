Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу едет в Азербайджан

2017-09-23 13:00 | www.oxu.az | 3

Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин едет в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится на сайте ПА ОБСЕ.

Визит К.Вигенина в регион начнется 24 сентября.

Первый визит он совершит в Азербайджан. Затем он посетит Грузию и Армению. Визит завершится 30 сентября.

В рамках визита болгарский парламентарий встретится с официальными государственными лицами, лидерами парламентов и членами гражданского общества трех стран.