Спецпредставитель ПА ОБСЕ по Южному Кавказу едет в Азербайджан

2017-09-23 13:00 | www.oxu.az | 3
Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин едет в Азербайджан.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится на сайте ПА ОБСЕ.
Визит К.Вигенина в регион начнется 24 сентября.
Первый визит он совершит в Азербайджан. Затем он посетит Грузию и Армению. Визит завершится 30 сентября.
В рамках визита болгарский парламентарий встретится с официальными государственными лицами, лидерами парламентов и членами гражданского общества трех стран.