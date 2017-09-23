Началось онлайн-голосование в связи с предстоящим в Иракском Курдистане референдумом

2017-09-23 13:04 | www.apa.az | 5

Началось онлайн-голосование в связи с предстоящим в Иракском Курдистане референдумом 25 сентября.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Hürriyet», первое голосование было произведено. Генеральный менеджер по статистике в избирательной комиссии автономии Карван Джалал сказал, что в связи с разницей во времени с открытием электронного голосования для диаспоры Курдистана 23 сентября первое голосование на референдуме было произведено в Китае.

Отметим, мировая общественность, ООН, Турция и Иран против этого референдума и выступили с заявлением отменить его. Однако глава Иракского Курдистана Масуд Барзани сказал, что уже поздно и референдум состоится.