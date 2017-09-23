На суде «гадалки Сакины»: Побоялась бы Аллаха, не обманывала бы нас своими картами

2017-09-23 13:14 | www.oxu.az | 5

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Сакины Исмайловой, обвиняемой в мошенничестве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на суде под председательством судьи Зейнала Агаева в качестве потерпевшей выступила Эсмира Гусейнова.

Во время дачи показаний она сообщила, что узнала С.Исмалову в 2014 году через Таймину Абдуллаеву:

«Я страдала от болезни и потому обратилась к Сакине Исмайловой. Сакина Исмайлова должна была излечить меня руками. Я дала ей больше 10 тыс манатов наличными и драгоценности. Ранее Сакину мне представили и как экстрасенса. Придя к ней, увидела, что она гадает на картах».

По ее словам, С.Исмайлова что-то сделала со смертельно больной женщиной:

«Женщина умирала, очень страдала. Сакина пришла к больной и что-то сделала, я не знаю что. Женщина умерла. Я тоже была больна, она знала, что я умираю. Я дала деньги на свое лечение и ребенка в моей утробе. Идя к Сакине, я проходила и врачебное лечение».

Э.Гусейнова отметила, что была свидетелем передачи С.Исмаловой женой бизнесмена Барата Абдуллаева Тайминой Абдуллаевой 20 тысяч долларов.

Обвиняемая С.Исмайлова назвала все показания клеветой.

Э.Гусейнова возразила: «Говорите правду. Вы звали меня с настойчивостью. Говорили, что я умру и мне надо прийти. Мой ребенок остался инвалидом, излечила бы меня. Я и сейчас болею. Побоялась бы Аллаха, не обманывала бы нас своими картами. Я больше ничего не хочу, просто признайся во всем суду».

Очередное заседание суда назначено на 29 сентября.