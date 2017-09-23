Постпред Венесуэлы назвал речь Трампа на Генассамблее ООН неудачной

2017-09-23 13:06 | www.trend.az | 4

Постпред Венесуэлы при ООН Рафаэль Рамирес сказал РИА Новости, что речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН была "очень неудачной", передает РИА Новости.

"Речь Трампа была очень неудачной. Он посетил дом международной любви, просто чтобы говорить о полном разрушении КНДР, просто чтобы призвать пересмотреть ядерное соглашение с Ираном или его отменить и чтобы сообщить о большем вмешательстве в Венесуэлу ", - сказал Рамирес.

Он отметил, что было сказано о ряде вариантов, в том числе военном. "Для нас это очень плохо, это грустно, это неправда, мы решительным образом отвергаем заявления такого рода", - сказал он.

Ранее, выступая с трибуны ООН, Трамп назвал северокорейского лидера "человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы". Американский президент заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для США, она будет разрушена. Также Трамп заявил, что Вашингтон готов к дальнейшим действиям против Венесуэлы, если правительство этой страны не изменит свой курс.