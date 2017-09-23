Вице-президент СЕV: Благодарю Азербайджан за такой чемпионат Европы

2017-09-23 13:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Европейская конфедерация волейбола (СЕV) не ошиблась в выборе стран-хозяйки женского чемпионата. Об этом сказал в субботу в эксклюзивном интервью Trend вице-президент СЕV Озкан Мутлугиль.

Говоря конкретно о бакинской составляющей Евро-2017, он остался восхищен залом для проведения матчей.

"Такая архитектурная со спортивной точки зрения и многофункциональная Арена поразила меня своим величием снаружи и окутала внутренней теплотой. Поэтому роль Федерации волейбола Азербайджана в выборе зала здесь просто неоценима", - отметил он.

Вице-президент европейской организации также поблагодарил правительство Азербайджана за "столь ощутимую поддержку совместного с Грузией проекта".

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил матч вечерней сессии турнира - для нас это большая честь. И я поздравляю сборную Азербайджана с уверенной победой на старте чемпионата Европы", - особо подчеркнул он.

Прогнозируя фаворитов чемпионата, Мутлугиль задал встречный вопрос: "А вы могли предположить, что команда Украины даст бой действующим чемпионкам из России? Здесь любая темная лошадка может прибежать к финишу первой. И прошу вас не забывать, что здесь собраны лучшие сборные континента".

Что касается матча дня между сборными России и Турции, то вице-президент СЕV сообщил, что болельщики с нетерпением ждут этой встречи. "Соперники знают друг друга давно, вместе играют за одни клубы в национальных чемпионатах, думаю, вечером нас ждет космический волейбол в исполнении двух именитых сборных Европы", - подытожил Мутлугиль.

Отметим, что в финальном этапе чемпионата Европы по женскому волейболу, проходящему 22 сентября-1 октября в Азербайджане и одновременно в Грузии, в четырех группах борятся 16 команд. Места в группе «A» заняли сборные команды Азербайджана, Германии, Польши и Венгрии. Сборные команды Италии, Хорватии и Беларуси, участвующие в чемпионате, проходящем в другой стране – Грузии, будут бороться в группе «В». В группе «C» за выход из группы будут соревноваться нынешние чемпионы Европы – волейболистки России, а также Турции, Болгарии и Украины. В группе «D» места заняли сборные Сербии, Нидерландов, Бельгии и Чехии. Встречи групп «A» и «C» пройдут в Баку на Национальной гимнастической арене. Игры группы «B» состоятся в Тбилиси, а матчи группы «D» - в Гейгельском Олимпийско-спортивном комплексе.

Согласно правилам, команды, занявшие первые места в группах, получат лицензию непосредственно в финал. Команды, занявшие вторые и третьи места, будут бороться в этапе плей-офф. Встречи плей-офф, одной четвертой финала, полуфинала и финала пройдут в Баку на Национальной гимнастической арене.

Напомним, что азербайджанские волейболистки показали наилучший результат на чемпионате Европы в Хорватии в 2005 году. Хотя тогда наша национальная команда впервые приняла участие в чемпионате Европы, азербайджанские волейболистки заняли четвертое место. После этого чемпионата азербайджанские волейболистки выступали в финальных этапах первенств континента.

(Автор: Шахин Кязымзаде)