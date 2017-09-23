Между Азербайджаном и Вануату установлены дипломатические связи

2017-09-23 13:20 | www.apa.az | 5

В рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел, международного сотрудничества и внешней торговли Вануату Бруно Леингконе.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МИД, во время встречи было подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических связей между Азербайджаном и Вануату. Бруно Леингконе отметил, что Азербайджан является 104-й страной, подписавшей с Вануату данное коммюнике.

Затем были затронуты вопросы сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и взаимной поддержки в избирательных органах.

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы, стоящие в повестке 72-й сессии Генассамблеи ООН.