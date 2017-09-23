"Дочка" турецкого банка в Азербайджане полностью обновила Наблюдательный совет

2017-09-23 13:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В азербайджанской “дочке” турецкого государственного банка Ziraat Bank - Ziraat Bank Azerbaijan - полностью сменился состав Наблюдательного совета.

Согласно информации на сайте банка, Наблюдательный совет возглавил Пеями Омер Оздилек, его заместителем стал Бакыр Нурулла. Также в состав Наблюдательного совета вошел Ферхат Пишмаф.

Ранее в состав Наблюдательного совета входили Омер Бактыр (председатель), Бильгехан Куру (заместитель), Айче Шуле Гурлейик, Али Ташдемир, Таха Чакмак (члены Наблюдательного совета).

Как в предыдущий, так и нынешний состав Ziraat Bank Azerbaijan входит менеджмент материнского банка. Так, Пеями Омер Оздилек является исполнительным вице-президентом, заместителем начальника департамента Ziraat Bank по человеческим ресурсам, Бакыр Нурулла - директор второго департамента по работе с бизнес-кредитами для малого и среднего предпринимательства, Ферхат Пишмаф - вице-президент, директор департамента по сельскохозяйственной политике.

Смена Наблюдательного совета и переориентирование на сельское хозяйство может быть связано с заявлением председателя правления Ziraat Bank Azerbaijan Авни Демирчи. Ранее в этом году Демирчи сообщил, что банк планирует сосредоточиться на сфере сельского хозяйства Азербайджана, в особенности сфере перерабатывающей промышленности.

“Дочка” турецкого Ziraat Bank действует в Азербайджане с 2015 года. Акционерами банка являются Ziraat Bank (99,98 процента), Ziraat Insurance (0,01 процента) и Ziraat Securities (0,01 процента).

Ziraat Bank, функционирующий с 1863 года, является крупнейшим банком Турции. За пределами Турции T.C.Ziraat Bankası в настоящее время присутствует в Германии, Боснии и Герцеговине, России, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане. Также банк имеет представительства в Великобритании, США, Болгарии, Грузии, Ираке, на Северном Кипре, в Греции, Саудовской Аравии и Иране.

Ziraat Bank присутствует на банковском рынке Азербайджана с 1995 года в качестве одного из соучредителей Azer Turk Bank, где в настоящее время турецкому банку принадлежит 12,37 процента. Его дочерней структуре Ziraat Bank International AG в этом совместном банке принадлежит 1,08 процента.

(Автор: Азад Гасанли)

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