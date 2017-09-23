Между Азербайджаном и Вануату установлены дипломатические отношения (ФОТО)

2017-09-23 13:19 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Между Азербайджаном и Вануату установлены дипломатические отношения.

Как сообщили Trend в субботу в МИД Азербайджана, коммюнике об установлении дипломатических отношений было подписано на встрече министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с министром по иностранным связям, международному сотрудничеству и внешней торговле Вануату Бруно Лейнгконе, прошедшей в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Бруно Лейнгконе отметил, что Азербайджан стал 104-й страной, подписавшей с Вануату подобное коммюнике.

Затем были затронуты вопросы сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и взаимная поддержка в выборных органах.

На встрече также были обсуждены актуальные вопросы, стоящие на повестке дня 72-й сессии Генассамблеи ООН.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)