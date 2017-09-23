В Баку рассказали о поездке азербайджанских школьников в Москву (ФОТО)

2017-09-23 13:31 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялась встреча с азербайджанскими школьниками, принимавшими этим летом участие в учебно-образовательной поездке в Москву, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Поездка была организована в рамках проекта Россотрудничества "Здравствуй, Россия!".

Её участниками стали победители олимпиад и творческих конкурсов, организуемых посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане.

Азербайджанские школьники выставили в социальных сетях сделанные во время поездки фотографии. Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов вручил победителям фотоконкурса и конкурса мультимедийных презентаций "Здравствуй, Россия!", а также педагогам, сопровождавшим школьников в поездке почетные грамоты и памятные подарки от представительства Россотрудничества. В ходе мероприятия также состоялся праздничный концерт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)