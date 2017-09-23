Глава МИД Азербайджана встретился с бельгийским и малазийским коллегами

2017-09-23 13:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН провел двусторонние встречи с главами МИД Бельгии Дидье Рейндерсом и Малайзии Дато Шри Анифа Аманом, говорится в сообщении МИД, распространенном в субботу.

На проведенных встречах было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений в различных сферах между странами, а также подчеркнуто наличие благоприятных возможностей для сотрудничества в культурной, туристической, транспортной, аграрной и гуманитарной сферах.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, обменялись мнениями по вопросам, стоящим на повестке 72-й сессии Генассамблеи ООН.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)