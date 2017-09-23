Азербайджанцы на конкурсе самых красивых людей планеты (ФОТО)

2017-09-23 13:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Батуми (Грузия) прошел международный конкурс красоты “Miss & Mister Planet - 2017” с участием представителей Азербайджана, сообщил Trend Life координатор проекта Вугар Сафарли.

Мероприятие было организовано при поддержке мэрии Батуми и модельного агентства "Катрин". Участие в конкурсе принимали 40 претендентов на титул самых красивых людей планеты из 25 стран. В рамках конкурса прошли различные соревнования, развлекательные и благотворительные мероприятия.

Фахри Гасымов был лучшим в номинации “Best Evening Wear”, а Гюнель Мамедова и Эльшад Магеррамов вошли в ТОП -5 “Miss Planet Top Model” и “Mister Planet Internet”, соответственно. Национальный директор конкурса в Азербайджане - Агиль Мамиев.

Интересно, что Турцию также представила наша соотечественница Гамида Гаджизаде, которая несколько лет живет и работает в этой стране. Она была признана лучшей в номинации “Miss Planet Star”. Победителями “Miss & Mister Planet – 2017” стали Зураб Цилосани (Грузия) и Камилла Виторино (Португалия). Победителям досталась золотая корона, денежный приз в размере пяти тысяч евро и другие призы.

В прошлом году обладателем титула Mister Planet стал Юсиф Джафарли (Азербайджан), а корона Miss Planet досталась Марине Войковой (Болгария).

(Автор: Вугар Иманов)

