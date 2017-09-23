Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-09-23 13:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), удешевился на 0,0001 маната (0,01 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70072 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 11 сентября 1,7009 18 сентября 1,7007 12 сентября 1,7009 19 сентября 1,7007 13 сентября 1,7008 20 сентября 1,7007 14 сентября 1,7008 21 сентября 1,7007 15 сентября 1,7007 22 сентября 1,7008 Средний курс за неделю 1,70082 Средний курс за неделю 1,70072

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0033 маната (0,16 процента). Средневзвешенный курс составил 2,03298 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 11 сентября 2,0422 18 сентября 2,0309 12 сентября 2,0335 19 сентября 2,0368 13 сентября 2,0382 20 сентября 2,0421 14 сентября 2,0205 21 сентября 2,0209 15 сентября 2,0260 22 сентября 2,0342 Средний курс за неделю 2,03208 Средний курс за неделю 2,03298

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02934 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 11 сентября 0,0296 18 сентября 0,0295 12 сентября 0,0297 19 сентября 0,0293 13 сентября 0,0295 20 сентября 0,0293 14 сентября 0,0294 21 сентября 0,0292 15 сентября 0,0296 22 сентября 0,0294 Средний курс за неделю 0,02956 Средний курс за неделю 0,02934

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0083 маната (1,7 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,4889 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 11 сентября 0,4987 18 сентября 0,4947 12 сентября 0,4984 19 сентября 0,4878 13 сентября 0,4961 20 сентября 0,4878 14 сентября 0,4916 21 сентября 0,4853 15 сентября 0,4949 22 сентября 0,4864 Средний курс за неделю 0,49594 Средний курс за неделю 0,4889

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 52,1673 маната (на 2,3 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2227,24556 маната.

Изменение стоимости унции золота 11 сентября 2289,8366 18 сентября 2249,771 12 сентября 2269,3408 19 сентября 2231,4885 13 сентября 2256,1112 20 сентября 2227,2367 14 сентября 2257,8970 21 сентября 2230,1279 15 сентября 2252,6622 22 сентября 2197,6037 Средняя стоимость за неделю 2265,16956 Средняя стоимость за неделю 2227,24556

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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