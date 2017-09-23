Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-09-23 13:40 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), удешевился на 0,0001 маната (0,01 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70072 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
11 сентября
|
1,7009
|
18 сентября
|
1,7007
|
12 сентября
|
1,7009
|
19 сентября
|
1,7007
|
13 сентября
|
1,7008
|
20 сентября
|
1,7007
|
14 сентября
|
1,7008
|
21 сентября
|
1,7007
|
15 сентября
|
1,7007
|
22 сентября
|
1,7008
|
Средний курс за неделю
|
1,70082
|
Средний курс за неделю
|
1,70072
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0033 маната (0,16 процента). Средневзвешенный курс составил 2,03298 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
11 сентября
|
2,0422
|
18 сентября
|
2,0309
|
12 сентября
|
2,0335
|
19 сентября
|
2,0368
|
13 сентября
|
2,0382
|
20 сентября
|
2,0421
|
14 сентября
|
2,0205
|
21 сентября
|
2,0209
|
15 сентября
|
2,0260
|
22 сентября
|
2,0342
|
Средний курс за неделю
|
2,03208
|
Средний курс за неделю
|
2,03298
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02934 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
11 сентября
|
0,0296
|
18 сентября
|
0,0295
|
12 сентября
|
0,0297
|
19 сентября
|
0,0293
|
13 сентября
|
0,0295
|
20 сентября
|
0,0293
|
14 сентября
|
0,0294
|
21 сентября
|
0,0292
|
15 сентября
|
0,0296
|
22 сентября
|
0,0294
|
Средний курс за неделю
|
0,02956
|
Средний курс за неделю
|
0,02934
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0083 маната (1,7 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,4889 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
11 сентября
|
0,4987
|
18 сентября
|
0,4947
|
12 сентября
|
0,4984
|
19 сентября
|
0,4878
|
13 сентября
|
0,4961
|
20 сентября
|
0,4878
|
14 сентября
|
0,4916
|
21 сентября
|
0,4853
|
15 сентября
|
0,4949
|
22 сентября
|
0,4864
|
Средний курс за неделю
|
0,49594
|
Средний курс за неделю
|
0,4889
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 52,1673 маната (на 2,3 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2227,24556 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
11 сентября
|
2289,8366
|
18 сентября
|
2249,771
|
12 сентября
|
2269,3408
|
19 сентября
|
2231,4885
|
13 сентября
|
2256,1112
|
20 сентября
|
2227,2367
|
14 сентября
|
2257,8970
|
21 сентября
|
2230,1279
|
15 сентября
|
2252,6622
|
22 сентября
|
2197,6037
|
Средняя стоимость за неделю
|
2265,16956
|
Средняя стоимость за неделю
|
2227,24556
(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @AzadHasanli