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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-09-23 13:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), удешевился на 0,0001 маната (0,01 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70072 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

11 сентября

1,7009

18 сентября

1,7007

12 сентября

1,7009

19 сентября

1,7007

13 сентября

1,7008

20 сентября

1,7007

14 сентября

1,7008

21 сентября

1,7007

15 сентября

1,7007

22 сентября

1,7008

Средний курс за неделю

1,70082

Средний курс за неделю

1,70072

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0033 маната (0,16 процента). Средневзвешенный курс составил 2,03298 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

11 сентября

2,0422

18 сентября

2,0309

12 сентября

2,0335

19 сентября

2,0368

13 сентября

2,0382

20 сентября

2,0421

14 сентября

2,0205

21 сентября

2,0209

15 сентября

2,0260

22 сентября

2,0342

Средний курс за неделю

2,03208

Средний курс за неделю

2,03298

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02934 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

11 сентября

0,0296

18 сентября

0,0295

12 сентября

0,0297

19 сентября

0,0293

13 сентября

0,0295

20 сентября

0,0293

14 сентября

0,0294

21 сентября

0,0292

15 сентября

0,0296

22 сентября

0,0294

Средний курс за неделю

0,02956

Средний курс за неделю

0,02934

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0083 маната (1,7 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,4889 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

11 сентября

0,4987

18 сентября

0,4947

12 сентября

0,4984

19 сентября

0,4878

13 сентября

0,4961

20 сентября

0,4878

14 сентября

0,4916

21 сентября

0,4853

15 сентября

0,4949

22 сентября

0,4864

Средний курс за неделю

0,49594

Средний курс за неделю

0,4889

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 52,1673 маната (на 2,3 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2227,24556 маната.

Изменение стоимости унции золота

11 сентября

2289,8366

18 сентября

2249,771

12 сентября

2269,3408

19 сентября

2231,4885

13 сентября

2256,1112

20 сентября

2227,2367

14 сентября

2257,8970

21 сентября

2230,1279

15 сентября

2252,6622

22 сентября

2197,6037

Средняя стоимость за неделю

2265,16956

Средняя стоимость за неделю

2227,24556

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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