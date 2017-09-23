Метаноловый завод SOCAR выполнил годовой план на 80%

2017-09-23 13:46 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Метаноловый завод азербайджанской госкомпании SOCAR с начала года произвел 200 тысяч тонн метанола, сообщает ООО SOCAR Methanol.
Согласно сообщению, передача в ноябре 2016 года метанолового завода в управление SOCAR помогла с января текущего года восстановить производственный процесс на основе новых принципов структуры и управления.
"С начала года SOCAR Methanol выпустил 200 тысяч тонн метанола, выполнив производственный план на 80 процентов", - говорится в сообщении.
Завод по производству метанола был построен компанией AzMeCo. К продаже продукции завод по производству метанола - единственный на Южном Кавказе и в Центральной Азии - приступил с января 2014 года.
Годовая мощность завода по производству метанола составляет 720 тысяч тонн.
SOCAR приобрела завод у небанковской кредитной организации Aqrarkredit [управляет также проблемными активами Международного банка Азербайджана], которой был передан завод решением Кабинета министров в качестве долга перед госорганизациями. Стоимость завода была оценена в 520 миллионов долларов.
(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)
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