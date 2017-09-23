Спикер президента Турции: Если референдум в Ираке не будет отменен, то будут серьезные последствия

2017-09-23 14:34 | www.oxu.az | 6

«Если референдум в Северном Ираке не будет отменен, то это повлечет за собой серьезные последствия».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на AПA, об этом заявил главный советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын.

И.Калын сказал, что руководство курдской автономии должно немедленно отказаться от этой большой ошибки.

Напомним, власти Иракского Курдистана намерены провести референдум о независимости региона 25 сентября 2017 года. На проведенном 22 сентября заседании Совета национальной безопасности Турции референдум был объявлен незаконным. Анкара заявила, что в случае проведения референдума, она воспользуется правами по международным и двусторонним соглашениям. В настоящее время турецкие вооруженные силы проводят военные учения на границе с Ираком.

A.M.