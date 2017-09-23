В Афганистане в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека, 34 ранены

2017-09-23 14:25 | www.trend.az | 5

Микроавтобус, перевозивший гостей церемонии венчания, съехал с дороги в Афганистане, четыре человека погибли, 34 получили ранения, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.

Инцидент произошел на юго-востоке афганской провинции Нангархар в пятницу вечером. Как говорится в заявлении канцелярии губернатора провинции, среди пострадавших есть женщины и дети, их число не уточняется. Причина аварии не сообщается.

В Афганистане часто происходят ДТП, причиной которых, как правило, становится превышение скоростного режима, ошибки в управлении транспортными средствами и плохое состояние дорог.