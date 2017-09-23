В Афганистане при нападении на КПП погибли пять полицейских

2017-09-23 14:29 | www.trend.az | 4

Боевики радикальной группировки "Талибан" напали на КПП в афганской провинции Газни в центральной части страны, пять полицейский погибли, восемь получили ранения, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на местное агентство Пажвак .

Как заявил агентству представитель губернатора провинции Мохаммад Ариф Нури, нападение произошло в районе Багх-и-Аттар. По его словам, прибывшие на место дополнительные силы правоохранительных органов отразили атаку. Боевики также понесли потери, однако точных данных о ликвидированных талибах нет, добавил Нури.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ.