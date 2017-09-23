Лондон готов заплатить 40 млрд фунтов за выход из Евросоюза

2017-09-23 14:33 | www.trend.az | 7

Британское правительство готово выплатить 40 миллиардов фунтов (54 миллиарда долларов) Евросоюзу в качестве отступных за выход из состава сообщества, передает в субботу ТАСС со ссылкой на газету Times.

Издание цитирует при этом двух источников в Брюсселе. По расчетам Times, эта сумма складывается из двух компонентов. Один из них - подтвержденные во флорентийской речи премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обязательства Лондона производить выплаты в ЕС до завершения нынешнего бюджетного периода, рассчитанного до 2020 года. Речь идет о расходах в районе 20 миллиардов фунтов.

Другой компонент примерно такого же размера - иные обязательства Великобритании, которые, по информации издания, будут обговорены отдельно, а выплаты могут растянуться на долгие годы.

При этом официально никакая сумма "счета за Brexit", как окрестили его местные СМИ, не подтверждается. На этой неделе газета Financial Times писала о том, что британское правительство готово согласиться на выплату 20 миллиардов евро (17 миллиардов фунтов), а еще ранее то же издание информировало, что запросы Брюсселя гораздо больше, и что ЕС устроила бы сумма около 100 миллиардов евро (88 миллиардов фунтов).