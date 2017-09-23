Эльмар Мамедъяров встретился с генсеком ОБСЕ

2017-09-23 14:53 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Для достижения продвижения в урегулировании нагорно-карабахского конфликта армянские вооруженные силы должны быть выведены со всех оккупированных азербайджанских территорий. Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время встречи с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН, говорится в сообщении МИД, распространенном в субботу.

На встрече был рассмотрен нынешний уровень связей между Азербайджаном и ОБСЕ, обсуждены вопросы сотрудничества, подчеркнута важность расширения связей в духе конструктивного диалога и понимания между Азербайджаном и ОБСЕ.

Эльмар Мамедъяров проинформировал о текущем статусе переговорного процесса по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту, а также отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ и все мировое сообщество не приемлет существующий статус-кво.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что попытки изменения международно-признанных границ с применением силы неприемлемы, отметив, что конфликт должен быть решен в соответствии с нормами и принципами международного права и соответствующих резолюций СБ ООН, на основе суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно-признанных границ государств.

На встрече стороны также обменялись мнениями по вопросам, вынесенным на повестку ОБСЕ.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)