В Евлахе ранили и выбросили в водный канал военнослужащего

2017-09-23 15:03 | www.oxu.az | 5

В Евлахском районе 33-летний мужчина был ранен из ружья и брошен в водный канал.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на территории села Хаварлы в ночь с 22 на 23 сентября.

Житель села Бекир Шубай оглу Бекиров 1984 горда рождения был ранен из охотничьего ружья и брошен в водный канал. Несмотря на большую потерю крови раненый не скончался, сообщил о случившемся родным. В результате родные нашли его и доставили в Мингячевирскую городскую центральную больницу. Состояние находящегося в хирургическом отделении больного тяжелое.

Сообщается, что Б.Бекиров является бессрочным военнослужащим.

По факту Евлахской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

A.M.