Азербайджан и Палестина обсудили перспективы развития связей

2017-09-23 14:55 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 72-й сессии ГА ООН встретился с главой МИД Палестины Риадом аль-Малики.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены перспективы развития связей между Азербайджаном и Палестиной.

Внимание, уделяемой Азербайджаном палестинскому вопросу, и оказываемая гуманитарная поддержка, проводимые в Азербайджане международные мероприятия по обсуждению палестинского вопроса были высоко оценены.

Министры обсудили существующую ситуацию на Ближнем Востоке, вопросы, вынесенные на повестку дня 72-й сессии ГА ООН.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)