Узбекистан и США обсудили перспективы углубления сотрудничества

2017-09-23 14:56 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Узбекистан и США обсудили перспективы углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД Узбекистана.

Как сообщается, 22 сентября находящийся в Нью-Йорке с визитом министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с исполняющей обязанности помощника Государственного секретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэлс.

«Стороны подтвердили, что придают важное значение дальнейшему развитию многопланового диалога между Узбекистаном и США. В этом контексте была выражена уверенность, что плодотворные встречи и переговоры Президента Шавката Мирзиёева 19 сентября в Нью-Йорке с представителями ведущих фирм и компаний США, успешные итоги состоявшегося 20 сентября узбекско-американского бизнес-форума придадут новый импульс наращиванию взаимовыгодных связей между деловыми кругами двух стран», - говорится в сообщении.

На встрече стороны рассмотрели и другие вопросы полноформатной двусторонней повестки дня, а также актуальную международную и региональную проблематику.