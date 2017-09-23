Азербайджан придает большое значение развитию межкультурного и межконфессионального диалога на всех уровнях - глава МИД (ФОТО)

2017-09-23 14:59 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Азербайджан придает большое значение развитию межкультурного и межконфессионального диалога на всех уровнях.

Как сообщили Trend в субботу в МИД Азербайджана, об этом сказал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в ходе своего выступления на совещании министров Группы друзей Альянса цивилизаций ООН, прошедшем в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Министр отметил, что мультикультурализм и толерантность - давняя традиция, которая укрепляет и объединяет общество в Азербайджане.

"На протяжении веков в Азербайджане жили в мире представители различных национальностей и религий. 2016 год был объявлен Президентом Азербайджана "Годом мультикультурализма". В результате был разработан специальный План деятельности, который предусматривает сохранение и распространение идеалов мультикультурализма на национальном и международном уровнях", - сказал Мамедъяров.

В своем выступлении глава МИД Азербайджана рассказал о таких проведенных в Баку международных мероприятий, направленных на установление межкультурного и межконфессионального диалога, как Глобальный форум по молодежной политике в 2014 году, проведенный в 2016 году VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, на тему "Сосуществование в инклюзивных обществах: вызов и цель" и прошедший в мае текущего года IV Всемирный форум по межкультурному диалогу.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)