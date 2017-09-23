В Баку отметили Международный день мира (ФОТО)

2017-09-23 15:05 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Классической гимназии №160 и Элитарной гимназии состоялась акция "Единый час духовности "Голубь мира"" и видеоконференция "Партнерство школ-побратимов в рамках международного детско-юношеского движения", сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Эти мероприятия были организованы Международным союзом "Наследники Победы" при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане и приурочены к Международному дню мира.

В гимназиях в поддержку мира на воздушных шарах были запущены в небо белые бумажные голуби. На них были написаны имена советских солдат, погибших в Великой Отечественной войне.

В мероприятиях приняли участие учащиеся и преподаватели гимназий, ветераны Великой Отечественной войны, члены организаций российских соотечественников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)