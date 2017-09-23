Эксперты изучают необычную сейсмическую активность в КНДР

2017-09-23 15:24 | www.trend.az | 3

Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо заявил, что эксперты изучают необычную сейсмическую активность в КНДР, где было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0, передает РИА Новости.



"Аналитики изучают необычную сейсмическую активность небольшой магнитуды в КНДР 23 сентября в 8.30 по времени UTC. Подробности последуют", - написал Зербо в своем официальном аккаунте в Twitter.

По его словам, подземные толчки были зафиксированы примерно в 50 километрах от места проведения предыдущих испытаний КНДР.

В субботу Южная Корея зафиксировала землетрясение магнитудой 3,0 в районе Кильчу в КНДР, рядом с ядерным полигоном. Как сообщает агентство Рёнхап, южнокорейские сейсмологи предполагают, что землетрясение в КНДР не связано с возможным ядерным испытанием. Китайский сейсмологический центр (CENC) сообщил, что очаг землетрясения залегал на глубине менее одного километра.