G7 может ужесточить санкции в отношении России, заявила Меркель

2017-09-23 16:11 | www.trend.az | 4

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры G7 готовы ужесточить санкции в отношении России, передает РИА Новости.



"Мы согласны в том, что касается снятия санкций, это связано с имплементацией минских договоренностей. Мы готовы в случае, если это потребуется - мы, правда, этого не хотим -ужесточить санкции, если ситуация этого потребует", - сказала Меркель журналистам.

Евросоюз ввел санкции против России в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевал их на полгода.