Пакистан обеспечит своевременную доставку самолетов Super Mushshak в Азербайджан

2017-09-23 16:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Пакистан обязуется выполнить сроки контракта на поставку самолетов Super Mushshak в Азербайджан. Об этом заявил Начальник авиационного штаба ВВС Пакистана Сохаил Аман в ходе встречи с командующим ВВС Азербайджана, генерал-лейтенантом Рамизом Тахировым, в рамках визита главы ВВС Пакистана в Азербайджан, сообщают пакистанские СМИ.

Во время встречи, также были обсуждены перспективы подготовки военных летчиков Азербайджана в институтах ВВС Пакистана.

Глава ВВС Пакистана посетил Военную академию Вооруженных Сил Азербайджана, чтобы выступить с лекцией «Применение воздушных сил в асимметричной войне».

Во время своего выступления Сохаил Аман сказал, что военно-воздушные силы с их основными характеристиками являются наилучшим вариантом в асимметричной войне, и уникальные атрибуты боевой авиации предоставляют широкий спектр возможностей для ее применения при подобных методах ведения войны.

Азербайджан приобрел у Пакистана 10 учебно-тренировочных самолетов Super Mushshak для ВВС страны, отмечалось ранее в заявлении ВВС Пакистана.