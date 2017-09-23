В Баку впервые проходит экстремальное соревнование «Mübarizlər»

2017-09-23 16:30 | www.apa.az | 5

В Баку в Учебно-тренировочном центре МЧС впервые проходит экстремальное соревнование с препятствиями «Mübarizlər».

Как сообщает АПА, организаторами турнира выступили «Gilan Holding», МЧС, Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет.

В торжественной церемонии открытия состязаний приняли участие глава МЧС генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов, вице-президент, заместитель Генерального секретаря НОК и вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азер Алиев, заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Азербайджана, помощник первого вице-президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев, Министр культуры и туризма Абульфас Гараев, министр труда и социальной защиты Салим Муслюмов, начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, председатель ЗАО «Азербайджан хава йоллары» Джахангир Аскеров, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов.

Выступивший на мероприятии вице-президент НОК Гусейнзаде отметил, что соревнование «Mübarizlər» проводится впервые.

«Соревнование в Баку организовано по образцу состязаний, проводящихся в России. От имени руководства НОК выражаю благодарность организаторам соревнований. Особо примечательно, что они проводятся в преддверии 25-летия НОК, который вот уже на протяжении 20 лет возглавляет Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сегодня наша страна стремительно прогрессирует в качестве спортивной державы. Как отметил господин президент, в Азербайджане оказывается поддержка всем видам спорта», - сказал он.

По словам руководителя проекта «Mübarizlər» Эльвина Исмайлова, за последние годы Азербайджан превратился в одну из ведущих спортивных держав. Он также отметил, что создатель проекта Ксения Шойгу выразила благодарность Азербайджану за организацию соревнований.

«В Азербайджане созданы все условия для проведения соревнований. Желаю успехов их участникам», - сказал Исмайлов.

Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и России. Далее был дан старт соревнованиям.

Проект «Mübarizlər» предлагает любителям экстрима новую форму активного отдыха, представляющего собой бег с препятствиями на труднопроходимой местности. В соревнованиях примут участие 1500 человек.

Призовой фонд состязаний составляет 30 тысяч манатов. Победитель турнира получит 10 тысяч манатов.

Отметим, АПА оказывает информационную поддержку проекту.