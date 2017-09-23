Айдын Мирзазаде: Запрет на хиджаб в университете не верен

2017-09-23 16:25 | www.oxu.az | 4

«Запрет на хиджаб в Мингячевирском государственном университете не верен».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил член Политического совета правящей Партии «Ени Азербайджан», зампред парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и борьбе с коррупцией Айдын Мирзазаде, комментируя запрет на посещение в хиджабе аудиторий Мингячевирского государственного университета.

По его словам, это решение не соответствует конституции Азербайджана: «В конституции страны нашли отражение все вопросы, связанные с правами и свободами граждан. Азербайджан – современное, толерантное и демократическое государство. Люди абсолютно свободны в вере, мышлении и выборе одежды. Да, Мингячевирский государственный университете – большой научный центр c богатыми традициями. Однако это не дает учебному заведению принимать решения, противоречащие правам граждан. Их намерение в отношении одежды может носить только рекомендательный характер. С этой точки зрения мы признаем студентов правыми и поддерживаем их».

A.M.