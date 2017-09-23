Меркель: «Страны G7 готовы ужесточить санкции против России»

2017-09-23 16:59 | www.apa.az | 4

Лидеры G7 готовы ужесточить санкции в отношении России, если обстановка на востоке Украины обострится.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, снятие санкций связано с имплементацией минских договоренностей.

«Мы готовы в случае, если это потребуется, — мы, правда, этого не хотим, — ужесточить санкции, если ситуация этого потребует», — сказала Меркель.

Отметим, Евросоюз ввел санкции против РФ из-за аннексии Москвой Крыма и поддержки сепаратизма на востоке Украины.

