МВД распростронило информацию в связи с митингом "Национального Совета"

2017-09-23 17:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи с митингом "Национального Совета".

Сегодня на стадионе «Махсул» в Ясамальском районе Баку состоялся согласованный с городской Исполнительной властью митинг организации, называющей себя «Национальным советом демократических сил».

На митинге, который длился с 15:00 до 17:00 приняли участие 1500 человек и сторонников, партии «Народного фронта Азербайджана», партии «Классического народного фронта», «Народной партии», партии «Националистической государственности», Молодежной организации партии «Мусават», движений «Демократия» и «Процветание», Союза мусульман, «НИДА» и ряда других неправительственных организаций, ориентированных на оппозицию.

На митинге не было зарегистрировано грубых нарушений общественного порядка и закона.