Барзани: «Мы выбираем этот путь, даже если это будет стоить жизни»

2017-09-23 17:27 | www.apa.az | 4

Руководитель Курдской автономии Ирака прокомментировал требования международного сообщества об отмене намеченного на 25 сентября референдума о независимости Иракского Курдистана.

Как сообщает АПА, в интервью «Голосу Америки» он заявил, что иракские курды не откажутся от проведения голосования.

«Курды не совершают преступления, пытаясь получить независимость. Мы приложили немало усилий, чтобы США изменили свою позицию. Мы сказали им-давайте обсудим пути достижения этой цели. Однако их ответ был таков-отложите референдум, а после этого будем вести переговоры. О чем мы будем говорить? Нам не предоставляют никаких гарантий, лишь предлагают отложить референдум. США вот уже на протяжении 14 лет твердят одно и то же. Мы живем не в 1960-1970-х годах. Настало время для самоопределения. Мы не желаем, чтобы кто-то указывал нам дорогу. Мы выбираем этот путь, даже если это будет стоить жизни», - сказал Барзани.

По его словам, Курдская автономия Ирака стремится к дружеским отношениям со всеми соседними странами, в первую очередь с Турцией.

«Надеюсь, что референдум не повлияет на наши отношения с Турцией. Однако для нас не приемлем язык угроз, от кого бы они не исходили», - подчеркнул Барзани.

Он также заявил о стремлении Эрбиля к достижению договоренности с официальным Багдадом под международными гарантиями.