Diplomat FETÖ’den tutuklandı

2017-09-23 17:38 | www.trend.az | 1

Bylock kulandıkları tespit edilen Sudan Büyükelçiliği’nde diplomat olarak görev yaparken ihraç edilen A.T tutuklandı.

Muğla’da Fetö terör örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında Bylock kulandıkları tespit edilen Sudan Büyükelçiliği’nde diplomat olarak görev yaparken ihraç edilen A.T tutuklandı.

Ayrıca Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam ederken Bylock’un eşi tarafından kullanıldığı belirlendikten sonra tahliye edilen O. A. nın eşi H. A. da tutuklandı.